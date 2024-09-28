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Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане
Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следователи не нашли следов взрывчатки на месте взрыва на автозаправочной станции в Дагестане, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале СКР.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования инцидента "назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно- и взрыво-техническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего".

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"Кроме того, назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы, изъята техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются причастные лица", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет "произошло два хлопка с последующим возгоранием".

Как сообщалось, погибли 13 человек, еще 11 пострадали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

СКР Дагестан Махачкала Новый Хушет
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