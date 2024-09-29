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СКР возбудил дело по факту убийства военными ВСУ мирных жителей в Курской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - СК возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими ВСУ мирных жителей и поджогов жилых домов в Курской области, сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ в воскресенье.

По данным ведомства, в конце августа украинские военнослужащие из состава 22 отдельной механизированной, 80 отдельной десантно-штурмовой и 61 отдельной механизированной бригад, а также иных украинских военизированных групп в с. Черкасское-Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома, а также с особой жестокостью убили двух жителей населенного пункта.

В конце сентября члены перечисленных украинских подразделений в результате атаки с применением БПЛА совершили поджоги жилых домов в с. Волоконск с находящимися внутри мирными жителями. Не менее восьми домов получили значительные повреждения, не менее двух домов - полностью разрушены.

Как говорится в сообщении, "по данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого будут установлены и привлечены к ответственности виновные лица".

СКР Курская область ВСУ
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