Что произошло за день: воскресенье, 29 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР возбудил дело по факту убийства украинскими военными мирных жителей в Курской области. Речь идет о событиях в двух селах - Черкасское-Поречное и Волоконск.

- Определять условия для применения РФ ядерного оружия - прерогатива военных, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что степень вовлеченности западных государств в конфликт вокруг Украины имеет тенденцию к росту.

- Российские военные взяли под контроль населенный пункт Макеевка в ЛНР. Также были отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ на курском направлении.

- Войска США начнут покидать базы в некоторых районах Ирака в ноябре. Это касается авиабазы Айн аль-Асад на западе страны и международного аэропорта Багдада. Части американских вооруженных сил переместят на базу Харир в Эрбиле в иракском Курдистане.

- Миллион ливанцев вынужденно покинули свои дома из-за ударов Израиля. Власти Ливана отметили, что это самая массовая операция по перемещению людей за всю историю страны.