"Газпром" в начале года может провести ВОСА для переизбрания совета директоров

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" в феврале-марте 2025 года может провести внеочередное собрание акционеров для избрания совета директоров в новом составе, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Совет директоров "Газпрома" включает 11 участников. В нынешнем составе он был избран летом 2023 года на трехлетний срок (то есть до середины 2026 года).

В сентябре 2024 года, после избрания в Госдуму, свои полномочия сложил Николай Шульгинов (ранее он занимал пост министра энергетики РФ).

Кроме того, с формированием нового состава правительства осенью текущего года некоторые чиновники приобрели более широкий спектр полномочий, чем было раньше.

На данный момент в совет входят глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, зампред Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа, ректоры СПбГЭУ Игорь Максимцев и РГУ им. Губкина Виктор Мартынов.

Уставный капитал "Газпрома" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% бумаг: напрямую - 38,37%, а также через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).