Глава МЧС считает необходимым совершенствовать и систему оповещения населения

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава МЧС Александр Куренков заявил, что остался неудовлетворенным итогами проверки системы оповещения и считает необходимым ее совершенствовать.

"Я не доволен прошедшей проверкой оповещения", - сказал он на встрече с журналистами.

Последняя проверка систем оповещения населения проводилась в России 5 марта 2025 года.

Министр отметил, что существует много различных средств оповещения. "Например, домофоны. С их помощью можно доводить общий сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"", - пояснил Куренков.

Несмотря на имеющиеся сложности в рамках всей страны, Куренков ставит задачу выстроить эффективную систему оповещения.

"Мы будем продолжать настаивать на максимальном охвате населения системой оповещения. В некоторых регионах это достаточно сложно, в частности на Северном Кавказе, но это одна из важнейших задач МЧС", - заявил Куренков.

Также он считает, что система гражданской обороны нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз. Его ведомство продолжит дооснащать защитные сооружения, укрытия, восстанавливать и приводить в порядок подвалы жилых домов и зданий. По его словам, МЧС запросило у Минфина 155 млрд рублей на модернизацию системы гражданской обороны по всей стране.