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Власти ждут ускорения роста ВВП России в 2028-2030гг ускорятся до 3-3,2% в год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2028-2030 годы ускорится до 3-3,2% в год с умеренной траектории в 2,5-2,8% в 2025-2027 годах, сообщил Минфин, комментируя внесенный в Госдуму проект бюджета.

"Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в 2025-2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5-2,8% и в дальнейшем рост продолжится темпом около 3-3,2% (2028-2030 годах) - то есть выйдет на траекторию, соответствующую национальным целям развития", - отмечают в Минфине.

Среднесрочный базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

Минфин Минэкономразвития Госдума
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