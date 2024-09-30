Владельцу взорвавшейся АЗС в Махачкале продлили срок задержания

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы продлил срок задержания владельцу автозаправочной станции, где 27 сентября произошел взрыв и погибли 13 человек, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

По ходатайству следствия и защиты срок задержания Марату Джанхуватову продлен на 72 часа.

Взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы произошел во второй половине дня 27 сентября. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец заправки был задержан 28 сентября.