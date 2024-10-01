РКН потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Мессенджер Discord продолжает распространять запрещенную в России информацию, несмотря на требования Роскомнадзора, заявили в ведомстве.

"Роскомнадзор направил в общей сложности администрации Discord Inc требования удалить 947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ, пронаркотический контент. На сегодняшний день ряд интернет-страниц с такими материалами так и не удалены", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".