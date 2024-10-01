ФСБ заявила о масштабной спецоперации против радикальных интернет-сообществ в РФ

Задержанные связывались с украинскими радикалами через Discord

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о проведении в 78 регионах РФ оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников радикальных интернет-групп, задержаны почти 40 человек, в том числе несовершеннолетние.

ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом РФ были проведены "оперативно-розыскные и профилактические мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ во вторник.

В результате были задержаны 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет, "сторонники деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций, которые склоняли детей и подростков к совершению насильственных действий в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей".

"Из них в настоящее время установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан", - заявили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что "в средствах связи задержанных выявлена переписка в сети Интернет, в частности в мессенджере Discord, с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора, планы подготовки вооруженных нападений".

В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, "символика и пропагандистские материалы террористических организаций".

"Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе не привели других подробностей спецоперации.

Ранее во вторник в Роскомнадзоре сообщали, что Discord продолжает распространять запрещенную в РФ информацию, несмотря на требования службы.

В ведомстве отметили, что направили в общей сложности требования удалить 947 противоправных материалов, "в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пронаркотический контент".

Мессенджер Discord для геймеров и студентов был выпущен в 2015 году компанией из Сан-Франциско.