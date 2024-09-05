Восстановлено электроснабжение ЗАЭС по резервной линии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС по резервной линии снабжения восстановлена, сообщили в среду представители станции.

"На Запорожской АЭС сегодня в 14:40 (мск) введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

Об отключении линии 330 кВ на ЗАЭС сообщили 2 сентября. Причиной стало действие автоматики. Станция снабжалась за счет основной линии 750кВ.

ЗАЭС получает электроэнергию для обеспечения собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная-1". Сейчас обе они в работе, уточнили на станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").