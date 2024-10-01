Песков счел неразумным настаивать на переговорах по новому ДСНВ в изменившихся условиях в мире

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Настаивать на проведении переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях, делая вид, что в мире не изменились условия, было бы неразумно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась, и принимая во внимание все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом. Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия не пойдет на подписание нового договора СНВ-3, которое бы могло прийти на смену существующему.

"Хотя это обезличеннная информация, источник, но она в целом совпадает по своему значению с тем заявлением, которое ранее в этом году сделал глава нашего государства. Он сказал, что в связи с изменившимися условиями конечно же обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы, не принимая во внимание военную ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности практически невозможно, Россия этого делать не будет", - сказал Песков.