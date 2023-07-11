Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ

Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белый дом не поддержал ряд положений проекта оборонного бюджета на 2024 год, в том числе ограничение финансирования деятельности, связанной с передачей РФ телеметрических данных о ракетных запусках в соответствии с ДСНВ.

"Администрация США решительно выступает против статьи 1234, которая запретила бы министерству использование определенных средств для оповещения Российской Федерации в соответствии с требованиями СНВ-3", - говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома в связи с подготовкой оборонного бюджета на 2024 год.

"США продолжают направлять два вида уведомлений - о запусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях, которые требуются по двум более ранним и действующим до сих пор соглашениям от 1988 и 1989 годов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, американская администрация не поддержала целый ряд положений законопроекта, касающихся, например, разработки новой ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N) и противоракетной обороны.

Белый дом также выступил против создания еще одной должности генерального инспектора для контроля оказания помощи Украине и "значительного расширения полномочий" генинспектора по делам восстановления Афганистана.

"Администрация надеется на работу с Конгрессом для устранения решения своих обеспокоенностей", - резюмировали в управлении.

Ранее госдепартамент США заявил, что с 1 июня в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ прекращается передача России телеметрических данных о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Вашингтон также может перестать уведомлять Москву о статусе и местонахождении объектов, подпадавших под действие ДСНВ, однако продолжат сообщать о пусках ракет и стратегических учениях.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен главой государства в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие России в договоре.

США Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган пообещал ускорить рассмотрение в парламенте заявки Швеции на вступление в НАТО

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО

Председатель Европейского совета обсудил с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Прошедшая неделя в мире стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений

Прошедшая неделя в мире стала рекордно жаркой за всю историю наблюдений

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Производитель средств защиты растений FMC сообщил о беспрецедентном спаде продаж

Brent по-прежнему торгуется у $78 за баррель

Brent по-прежнему торгуется у $78 за баррель

ЕС не стал вмешиваться в вопрос о поставках США кассетных боеприпасов Украине

В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России

В Польше задержали украинца по подозрению в сборе разведданных для России

В Китае мужчина убил шесть человек в детском саду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });