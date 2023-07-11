Белый дом выступил против сокращения деятельности по оповещению РФ в рамках ДСНВ

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белый дом не поддержал ряд положений проекта оборонного бюджета на 2024 год, в том числе ограничение финансирования деятельности, связанной с передачей РФ телеметрических данных о ракетных запусках в соответствии с ДСНВ.

"Администрация США решительно выступает против статьи 1234, которая запретила бы министерству использование определенных средств для оповещения Российской Федерации в соответствии с требованиями СНВ-3", - говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома в связи с подготовкой оборонного бюджета на 2024 год.

"США продолжают направлять два вида уведомлений - о запусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях, которые требуются по двум более ранним и действующим до сих пор соглашениям от 1988 и 1989 годов", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, американская администрация не поддержала целый ряд положений законопроекта, касающихся, например, разработки новой ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N) и противоракетной обороны.

Белый дом также выступил против создания еще одной должности генерального инспектора для контроля оказания помощи Украине и "значительного расширения полномочий" генинспектора по делам восстановления Афганистана.

"Администрация надеется на работу с Конгрессом для устранения решения своих обеспокоенностей", - резюмировали в управлении.

Ранее госдепартамент США заявил, что с 1 июня в связи с приостановкой участия РФ в ДСНВ прекращается передача России телеметрических данных о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ). Вашингтон также может перестать уведомлять Москву о статусе и местонахождении объектов, подпадавших под действие ДСНВ, однако продолжат сообщать о пусках ракет и стратегических учениях.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен главой государства в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие России в договоре.