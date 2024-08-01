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США пообещали соблюдать положения СНВ-3, если Россия поступит так же

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон планирует и дальше соблюдать основные ограничения, прописанные в СНВ-3, при условии, что Россия также будет следовать его условиям, заявил и.о. помощника министра обороны США Випин Наранг.

СНВ-3 (или ДСНВ) - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие России в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

Впоследствии в Госдепартаменте США заявляли, что, по мнению США, Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

Владимир Путин ДСНВ СНВ-3 США Випин Наранг Пентагон
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