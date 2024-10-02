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Первый пуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" перенесен на 2026 год

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Первый пуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" перенесен с 2025 на 2026 год, сообщил первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.

""Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Ракета "Союз-5" должна была впервые стартовать с ныне строящегося российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре "Байтерек" до конца 2023 года. Однако глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин договорились о переносе первого пуска на 2024 год.

27 июня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что первый запуск с космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме "Байконур" необходимо выполнить в 2025 году.

Прогресс Союз-5 Равиль Ахметов
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