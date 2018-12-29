В РФ завершили разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя "Союз-5"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" завершил разработку эскизного проекта новой ракеты-носителя среднего класса "Иртыш" (Союз-5), сообщили в госкорпорации.

"Завершена разработка эскизного проекта и заключён государственный контракт с РКК "Энергия" на создание космического ракетного комплекса (КРК) среднего класса нового поколения с ракетой-носителем для запуска нового пилотируемого корабля с космодрома Байконур (запуск запланирован в 2022 году)", - сообщили в Роскосмосе.

По данным корпорации, госконтракт предусматривает разработку эскизного проекта, выпуск конструкторской документации, наземную отработку элементов ракеты и комплекса, изготовление летных образцов, а также проведение летных испытаний.

"Эти работы РКК "Энергия" должна выполнить в кооперации с предприятиями-соисполнителями, входящими в госкорпорацию "Роскосмос", - отмечается в сообщении.

Ранее в документации портала госзакупок указывалось, что разработка эскизного проекта ракеты должна быть завершена до 20 ноября 2019 года.

Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". Она сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.

"Поскольку будем эксплуатировать с Байконура, военная нагрузка не предполагается. С Восточного же мы, конечно, любую нагрузку можем выводить", - сказал Рогозин.

"Роскосмос" рассматривает возможность использования ракеты "Союз-5" для конкуренции на мировых рынках коммерческих запусков. Ракета будет создаваться с применением самых современных технологий.