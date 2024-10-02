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В России приступили к созданию многоразовой ракеты "Амур-СПГ"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" приступил к созданию метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", ведется проработка экспериментов по посадке первой ступени, сообщил первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор предприятия Равиль Ахметов.

"Мы к созданию ракеты "Амур-СПГ уже приступили. Создан коллектив, создано отдельное проектное бюро специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени", - сказал Ахметов журналистам в среду.

10 марта 2023 года "Роскосмос" сообщил о подписании госконтракта на технический проект многоразовой ракеты "Амур-СПГ". По данным госкорпорации, также будет рассматриваться возможность использования ракеты для полетов космонавтов.

В апреле 2023 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что создание метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ" завершится к 2028-2029 гг. Завершение технического проектирования комплекса "Амур-СПГ" планируется на конец 2024 года.

12 апреля первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

23 января Борисов сообщил, что "Амур-СПГ" может стать основой сверхтяжелой ракеты-носителя.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" создается на космодроме Восточный, он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового ее использования для выведения космических аппаратов. Сообщалось, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз.

"Амур-СПГ" должен заменить действующее семейство ракет-носителей "Союз-2".

РКЦ Прогресс Амур-СПГ
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