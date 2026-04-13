Баканов сообщил о возможности создания в РФ второй возвращаемой ступени для ракет-носителей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - России необходимо реализовывать технологию возвращаемой второй ступени для перспективных ракет-носителей, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в понедельник.

"Нам просто необходимо технологию возвращенной первой, может быть, даже второй ступени реализовывать", - сказал Баканов в эфире радиостанции "Вести FM".

По его словам, с появлением технологии возвращаемой ступени рынок сильно видоизменился. "Практически все игроки, помимо Штатов, еще и Китай, отрабатывают эту технологию. У нас выбора нет, иначе мы по экономике будем отставать, поскольку сейчас каждый считает стоимость выведения 1 кг полезной нагрузки на низкую орбиту", - отметил он.

Баканов заявил, что в России работают над проектом "Амур" с первой возвращаемой ступенью. "У нас техническое задание было утверждено осенью прошлого года на эту ракету-носитель. Контракт на ее создание подписан уже в этом году в рамках нового Национального проекта", - сказал глава "Роскосмоса".

По его информации, уже был осуществлен прожиг метанового двигателя для ракеты-носителя "Амур-СПГ".

"Поля приземления, чтобы отрабатывать эту технологию, выбраны - это Нижняя Салда Свердловской области, на предприятии "НИИМаш", - заявил Баканов.

1 апреля Баканов сообщал, что демонстратор первой многоразовой ступени ракеты "Амур-СПГ" планируется представить в течение полутора-двух лет.

2 апреля 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый пуск "Амур-СПГ" запланирован на 2030 год.

