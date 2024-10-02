ЦБ РФ повторил сентябрьский сигнал по денежно-кредитной политике

Регулятор допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Банк России повторил сентябрьский сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы в Госдуме.

"То, что инфляция до сих пор выше 4%, показывает то, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - отметил он.

Зампред ЦБ напомнил, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с лагом в 3-6 кварталов. "Те решения по ключевой ставке, которые были приняты в течение прошлой осени, в первом квартале этого года, во втором квартале этого года, они влияют на инфляцию сейчас", - отметил Заботкин.

Банк России в 2024 году дважды повышал ключевую ставку: в июле на 200 базисных пунктов (б.п.), до 18%, в сентябре - на 100 б.п., до 19%.