СКР возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг (16 июня 2023 года включен в реестр иностранных агентов) подозревается в нарушении российского законодательства об иностранных агентах, против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Псковской области.

По версии следствия, Шлосберг, "будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение российского законодательства об иностранных агентах, повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены" иноагентом, отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, в настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что в среду утром прошел обыск в квартире Шлосберга в Пскове.

Зампред "Яблока" разместил в сети видео без маркировки иноагента.

В 2024 году он дважды привлекался к административной ответственности из-за этого правонарушения, третье нарушение грозит уголовной ответственностью.