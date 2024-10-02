В псковской квартире зампреда "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Обыск в квартире заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (16 июня 2023 года включен в реестр иностранных агентов) в Пскове прошел в среду утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения партии.

"Лев Маркович (Шлосберг - ИФ) находится на допросе с адвокатом", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, обыски связаны с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента: Шлосберг разместил в сети видео без маркировки иноагента.

В 2024 году он дважды привлекался к административной ответственности из-за этого правонарушения, третье нарушение грозит уголовной ответственностью.