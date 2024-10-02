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Что произошло за день: среда, 2 октября

Смягчение ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак, дело против создателей криптовалютной биржи Cryptex, новые данные Росстата по безработице в РФ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак. 2 октября были рекомендованы перелеты в период с 15:30 до 19:00 по Москве, 3 октября - с 09:00 до 19:00. "Победа" в среду отменила два рейса из Москвы в Дубай и обратно, а также один парный рейс из Москвы в Абу-Даби. "Аэрофлот" отменил рейс Москва - Тегеран 2 октября и обратный рейс 3 октября.

- Владимир Путин подписал два закона о возможности заключать контракт на службу в ВС РФ с обвиняемыми, чьи дела находятся в производстве суда первой или апелляционной инстанции. Речь идет о периоде мобилизации или военном времени.

- Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома".

- В России возбуждено дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. По данным СКР, основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры. Один из фигурантов дела - россиянин Сергей Иванов, в отношении которого Штатами были введены санкции из-за отмывания денег.

- Зампред партии "Яблоко" Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) стал фигурантом дела о нарушении российского законодательства об иностранных агентах. В его псковской квартире прошел обыск.

- Безработица в РФ в августе третий месяц подряд оставалась на уровне 2,4% - это исторический минимум, сообщил Росстат.

- Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.

- Суд в Дагестане отправил под арест владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС. В результате ЧП 27 сентября погибли 13 человек.

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