"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в среду 2 октября выполнит рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Дубай по прежним маршрутам, а в обратном направлении - по обходным, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В связи с выходом обновленных рекомендаций Росавиации, 2 октября рейсы в Дубай из "Кольцово" и "Домодедово" будут выполнены по ранее согласованным трассам, а в обратном направлении - в облет, по обходным маршрутам", - говорится в сообщении.

"Уральские авиалинии" утром в среду сообщили, что направят рейсы из Дубая (аэропорт "Аль-Мактум") в Екатеринбург ("Кольцово") и Москву ("Домодедово"), а также в обратном направлении по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Однако позже Росавиация объявила о смягчении введенных накануне вечером ограничений для российских авиакомпаний на полеты в Израиль, Иран и Ирак. Они, в том числе, касаются полетов в воздушном пространстве этих стран.