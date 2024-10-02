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"Уральские авиалинии" задержали рейсы из Екатеринбурга в Дубай и обратно

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" задержала в среду рейсы из Екатеринбурга в Дубай и в обратном направлении в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в направлении ряда государств, сообщает компания.

В частности, в Дубай и обратно задержаны рейсы: U6 737 Екатеринбург - Дубай до 14:00 (мстн), U6 738 Дубай - Екатеринбург до 20:10, U6 797 Домодедово - Дубай до 12:00, U6 798 Дубай - Домодедово до 20:15.

Пассажиров просят уточнять статус рейса на официальном сайте авиакомпании.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения "в связи с угрозой безопасности полетов".

Во вторник Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства для самолетов. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии неба.

Екатеринбург Домодедово Дубай Израиль Ирак Уральские авиалинии Росавиация
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