Задержанные из-за ограничений Росавиации рейсы S7 вылетели в Дубай

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рейс S7 Москва - Дубай, который после указаний Росавиации 1 октября вечером вынужденно вернулся в аэропорт "Домодедово", в среду вылетел в аэропорт назначения, сообщила авиакомпания.

"В связи с разрешением Росавиации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает: рейс S7 3773 по маршруту Москва - Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) на данный момент вылетел из аэропорта "Домодедово". Пассажиры на время ожидания были размещены в гостинице, им были предоставлены горячее питание и напитки в аэропорту", - говорится в сообщении.

Пассажиры обратного рейса - S7 3774 - на время ожидания размещены в гостинице в Дубае с обеспечением их горячим питанием, заверили в компании.

Задержанный рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск - Дубай также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации. Информация о времени и деталях выполнения обратного рейса S7 5786 на данный момент уточняется.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. Росавиация в связи с угрозой безопасности полетов рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в/через эти три государства до особого распоряжения, а утром 2 октября смягчила ограничения.