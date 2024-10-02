Поиск

Задержанные из-за ограничений Росавиации рейсы S7 вылетели в Дубай

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рейс S7 Москва - Дубай, который после указаний Росавиации 1 октября вечером вынужденно вернулся в аэропорт "Домодедово", в среду вылетел в аэропорт назначения, сообщила авиакомпания.

"В связи с разрешением Росавиации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает: рейс S7 3773 по маршруту Москва - Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) на данный момент вылетел из аэропорта "Домодедово". Пассажиры на время ожидания были размещены в гостинице, им были предоставлены горячее питание и напитки в аэропорту", - говорится в сообщении.

Пассажиры обратного рейса - S7 3774 - на время ожидания размещены в гостинице в Дубае с обеспечением их горячим питанием, заверили в компании.

Задержанный рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск - Дубай также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации. Информация о времени и деталях выполнения обратного рейса S7 5786 на данный момент уточняется.

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. Росавиация в связи с угрозой безопасности полетов рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в/через эти три государства до особого распоряжения, а утром 2 октября смягчила ограничения.

S7 Домодедово Дубай Москва Новосибирск Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

СКР возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Льва Шлосберга

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

Росавиация смягчила ограничения на полеты в Израиль, Иран и Ирак

В псковской квартире зампреда "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });