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Red Wings с четверга возобновит полеты в Тель-Авив

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Red Wings с 3 октября планирует возобновить рейсы в Тель-Авив, приостановленные днем ранее на фоне ограничений Росавиации.

"По итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпанией Red Wings принято решение о возобновлении с 3 октября полетов по маршрутам Москва - Тель-Авив - Москва и Сочи - Тель-Авив - Сочи в рамках предписанных временных ограничений", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Программа полетов Red Wings в Израиль 3 октября запланирована следующим образом: рейс WZ017 Москва - Тель-Авив (вылет в 04:20 мск, прибытие в 10:15), WZ018 Тель-Авив - Москва (вылет в 11:35, прибытие в 17:20), WZ4311 Сочи - Тель-Авив (вылет в 12:00, прибытие в 14:45), WZ4312 Тель-Авив - Сочи (вылет в 15:45, прибытие в 18:30).

1 октября Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. Росавиация в связи с угрозой безопасности полетов рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в/через эти три государства до особого распоряжения. Утром 2 октября ведомство смягчило ограничения.

Red Wings Израиль Москва Росавиация Тель-Авив
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