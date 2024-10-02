Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" избрал своим председателем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, говорится в сообщении компании.

На заседании также были сформированы четыре комитета совета директоров (по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту), определен их персональный состав и председатели, говорится в сообщении. При этом имен членов комитетов компания не приводит.

Совет директоров "Ростелекома" был избран на годовом собрании акционеров 16 сентября. Компания не раскрывала его персональный состав.

В бюллетень для голосования было включено 11 кандидатов в совет, который состоит из 11 членов, писал ранее "Интерфакс".

Впервые в совет директоров "Ростелекома" были номинированы Дмитрий Медведев и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Остальные кандидаты входили в прежний состав совета: президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

При этом совет покинули вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 282 997 929 обыкновенных и 209 565 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.