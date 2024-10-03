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Министр Шадаев избран зампредом совета директоров "Ростелекома"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев избран заместителем председателя совета директоров ПАО "Ростелеком", сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету.

В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили эту информацию.

2 октября главой совета директоров был избран зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, он сменил в этой должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

И Медведев, и Шадаев впервые вошли в совет директоров "Ростелекома". При этом совет покинули Иванов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Совет директоров "Ростелекома" был избран на годовом собрании акционеров 16 сентября. В него также вошли президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) Николай Цехомский, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Дмитрий Медведев Максут Шадаев Минцифры Ростелеком
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