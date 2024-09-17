"Ростелеком" в I полугодии потратил 1,4 млрд руб. на программу мотивации топ-менеджмента

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Расходы ПАО "Ростелеком" по долгосрочной программе мотивации высшего руководства в I полугодии 2024 года составили более 1,4 млрд рублей, говорится в отчете эмитента компании.

Как говорится в документе, в июне 2023 года "Ростелеком" принял решение о том, что на 2023-2024 годы в компании будет действовать долгосрочная программа мотивации высшего руководства. Участвовать в программе могут президент, главный бухгалтер и "сотрудники 10 грейда".

В отчете уточняется, что программа основана на принципе софинансирования покупки сотрудниками акций компании. Она состоит из двух циклов, запускаемых в 2023 и 2024 годах.

Совокупный максимальный пакет акций всех участников программы составляет не более 3% уставного капитала компании или 3,19% от обыкновенных акций. Предельный размер пакета акций участников в каждом цикле ограничен 1,5% уставного капитала или 1,6% от обыкновенных акций.

Программа учитывает достижение корпоративных целей по ключевым показателям - FCF, чистая прибыль, OIBDA.

Предыдущая программа мотивации сотрудников на 2020-2022 годы завершила действие в 2023 году, ее участниками могли стать сотрудники 6-11-го грейдов при направлении части своего вознаграждения на покупку ценных бумаг компании. В этом случае участник получал право на дополнительное вознаграждение акциями компании в зависимости от занимаемой должности, размера инвестированных средств, индивидуальных и корпоративных результатов работы. Совокупный максимальный пакет акций всех участников программы не превысил 6% уставного капитала компании (6,38% от обыкновенных акций).

"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% – у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float – 29,02%.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 обыкновенных и 209 млн 565 тыс. 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.