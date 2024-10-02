В МИД РФ сочли опасными слова Борреля о разрешении Киеву бить по территории России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Москве считают опасным и безответственным заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о разрешении Украине наносить удары западным оружием по объектам на территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это же его слова о том, что никаких переговоров, только поле боя, только в бою должно быть определено, кто победитель", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Что вы удивляетесь, что он вновь повторяет эти опасные и безответственные фразы", - добавила официальный представитель МИД РФ.