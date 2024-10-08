Лавров сказал, что ответные меры задействуют уже в момент принятия решения об ударах ВСУ вглубь РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Россия активирует ответные меры на потенциальное применение Украиной западных дальнобойных вооружений по территории России уже в момент принятия соответствующего решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято", - сказал Лавров в эфире Первого канала.

"Как только оно будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем. И схема, о которой упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии", - добавил глава МИД РФ.