США не намерены заявлять об изменениях по использованию Киевом дальнобойного оружия против РФ

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - США не планируют делать никаких заявлений о снятии ограничений для Киева на использование оружия дальнего действия для ударов по РФ, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я бы не ожидала каких-либо анонсов", - подчеркнула Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста о возможном изменении политики США по данному вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что, как ожидается, вопрос о снятии ограничений на удары вглубь РФ президент США Джо Байден обсудит позднее в четверг с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В понедельник Байден сообщил, что пока не принял решение о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

В прошлую пятницу британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News отметил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины.

Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.