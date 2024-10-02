Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Последствия взрыва на автозаправке в Махачкале Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд в Дагестане в среду заключил под стражу владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС Марата Джанхуватова, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева из зала суда.

"Решением суда Джанхуватов арестован на два месяца", - сказала Мамаева.

В свою очередь в следственном управлении СК России по республике уточнили, что фигурант заключен под стражу до 28 ноября.

27 сентября произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец АЗС был задержан на следующий день.