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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"

Трамп считает, что Россия непричастна к подрыву газопроводов "Северный поток"
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в среду выразил уверенность в том, что подрыв газопроводов "Северный поток" совершила не Россия, при этом он воздержался от дальнейшего развития темы.

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"Я не хочу, чтобы у нашей страны были проблемы, поэтому я воздержусь от ответа на вопрос. Я могу сказать вам, кто этого не делал - Россия", - сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего о том, кто, по его мнению, стоит за этим инцидентом.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

Дональд Трамп США Северный поток РФ
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