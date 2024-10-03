Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Никита Журавель в Висаитовском районном суде Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о государственной измене в отношении ранее судимого жителя Волгограда Никиты Журавеля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По версии следствия, обвиняемый посредством мессенджера инициативно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В марте 2023 года Журавель направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС РФ, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело передано в Волгоградский областной суд. О сроках рассмотрения не сообщается.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного (Чечня) назначил 3,5 года колонии общего режима Журавелю по делу о сожжении Корана. Он был задержан в мае 2023 года в Волгограде, позже Журавеля арестовали и передали чеченским следователям. Волгоградцу вменялось оскорбление чувств верующих (ч.2 ст. 148 УК РФ) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ ).