Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд признал местного жителя Никиту Журавеля, осужденного ранее за поджог Корана, виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с марта по май 2023 года Журавель, будучи несогласным с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, вступив в переписку с представителем спецслужб Украины через интернет, выполнял задания куратора подконтрольного СБУ, направленные против безопасности российского государства, тем самым совершил государственную измену.

Журавель признан виновным по ст.275 УК (госизмена).

На суде он признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщает пресс-служба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного назначил волгоградцу 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана.

Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде, позже его арестовали и передали чеченским следователям. Молодому человеку вменялось оскорбление чувств верующих (ч.2 ст.148) и хулиганство (ч.2 ст.213 УК).

В начале октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по другому уголовному делу Журавеля - о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Для участия в судебном процессе Журавеля этапировали в Волгоград из Чечни, где он отбывал наказание по первому делу. Рассмотрение дела о госизмене проходило с 14 ноября в закрытом режиме, материалы дела засекречены.