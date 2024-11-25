Поиск

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд признал местного жителя Никиту Журавеля, осужденного ранее за поджог Корана, виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с марта по май 2023 года Журавель, будучи несогласным с политическим курсом России и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, вступив в переписку с представителем спецслужб Украины через интернет, выполнял задания куратора подконтрольного СБУ, направленные против безопасности российского государства, тем самым совершил государственную измену.

Журавель признан виновным по ст.275 УК (госизмена).

На суде он признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщает пресс-служба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного назначил волгоградцу 3,5 года колонии общего режима за сожжение Корана.

Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде, позже его арестовали и передали чеченским следователям. Молодому человеку вменялось оскорбление чувств верующих (ч.2 ст.148) и хулиганство (ч.2 ст.213 УК).

В начале октября прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по другому уголовному делу Журавеля - о государственной измене. По версии следствия, подозреваемый через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины и направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего российскую военную технику, самолетов военного назначения, а также данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей.

Для участия в судебном процессе Журавеля этапировали в Волгоград из Чечни, где он отбывал наказание по первому делу. Рассмотрение дела о госизмене проходило с 14 ноября в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

Волгоград Украина Чечня Грозный Никита Журавель Волгоградский областной суд Висаитовский районный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

В МИД РФ не исключили размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

ОАК назвала возможной причиной пожара на SSJ в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

СКР возбудил дело о теракте в Курской области в отношении наемника из Литвы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });