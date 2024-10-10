Суд не ввел обеспечительные меры по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries в РВБ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области отказался вводить обеспечительные меры по иску сооснователя Wildberries ( WB) Владислава Бакальчука об оспаривании передачи активов маркетплейса в ООО "РВБ" - объединенную компанию Wildberries и Russ.

Суд принял этот иск к производству - предварительное заседание по делу назначено на 11 ноября.

Бакальчук 4 октября подал иск к ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ", а также к соосновательнице WB Татьяне Бакальчук (недавно в связи с разводом она сменила фамилию на Ким - ИФ). Он пытается признать недействительными сделки по отчуждению в пользу "РВБ" 24 юрлиц и вернуть их обратно ООО "Вайлдберриз". Также Бакальчук просит признать недействительной передачу прав администрирования доменного имени wb.ru и восстановить права ООО "Вайлдберриз" на его администрирование.

Вместе с подачей иска Бакальчук обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер. Среди мер, о которых просил Бакальчук - арест на 99-процентную долю Татьяны Бакальчук в ООО "Вайлдберриз", а также запрет на сделки с указанной долей, на регистрацию корпоративных изменений, на выплату дивидендов; арест на принадлежащие ООО "Вайлдберриз" 65% в ООО "РВБ", запрет на ряд действий гендиректора "РВБ" Роберта Мирзояна; арест на доли в 26 юрлицах, связанных с WB; запрет на отчуждение и обременение доменов wildberries.ru и wb.ru, а также на отчуждение принадлежащих ООО "Вайлдберриз" товарных знаков и софта.

Суд объяснил отказ в принятии обеспечительных мер тем, что они могут, в том числе, заблокировать "нормальную финансово-хозяйственную деятельность" не только ООО "Вайлдберриз", но и других юрлиц, затронуть права учредителей и работников компаний, повлиять на деловую репутацию, "привести к иным деструктивным изменениям".

При этом Бакальчук не представил достаточных доказательств для вывода о том, что отсутствие обеспечительных мер "может причинить существенный вред только имущественным интересам заявителя при сохранении status quo".

"Кроме того, принятие судом испрашиваемых истцом обеспечительных мер приведет к нарушению баланса интересов сторон, учитывая, что защита интересов одной стороны не может осуществляться за счет необоснованного ущемления прав и интересов другой", - говорится в материалах суда.

Решение об отказе в принятии обеспечительных мер может быть обжаловано в 10 арбитражном апелляционном суде.

Татьяна Бакальчук 1 октября сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, которое началось в июне.

В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн". Руководителем "РВБ" является Роберт Мирзоян - гендиректор ООО "Стинн" и ООО "Русс Аутдор". "Стинн" также владеет 99% ООО "Русс Аутдор".

Против объединения выступает Владислав Бакальчук, который является владельцем 1% ООО "Вайлдберриз".