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"Уральские авиалинии" вернулись к полетам в Дубай и обратно по прежним маршрутам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" вернулись в четверг к полетам из России в Дубай и обратно по прежним маршрутам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Росавиация, напомнили в пресс-службе, смягчила введенные ранее ограничения на полеты через воздушное пространство Израиля, Ирака и Ирана. Вместе с тем, при полетах через эти страны рекомендовано "проявлять повышенную бдительность".

"3 октября полеты по старым трассам рекомендованы Росавиацией в период с 09:00 до 19:00 мск", - уточнили в пресс-службе.

Рейсы, выполняемые авиакомпанией, укладываются в этот временной промежуток.

В сообщении "Уральских авиалиний" говорится, что время в пути рейса, отправленного в среду из Дубая в Москву по альтернативному маршруту, увеличилось более чем на три часа - до 8 часов 38 минут (вместо обычных 5 часов 15 минут), а протяженность - на 2,1 тыс. км, до 6,366 тыс. км. Трасса проходила через воздушное пространство Омана, Пакистана и Таджикистана с дозаправкой в Душанбе. Далее борт продолжил полет до Москвы в небе над Узбекистаном и Казахстаном.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" в среду в связи с рекомендациями Росавиации выполняли рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Дубай по прежним маршрутам, а в обратном направлении - по обходным.

Росавиация объявила о введении ограничений для российских авиакомпаний на полеты в Израиль, Иран и Ирак. Они, в том числе, касаются полетов в воздушном пространстве этих стран.

Росавиация Уральские авиалинии Дубай
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