Авиакомпания Emirates прервала авиасообщение с Ираном, Ираком и Иорданией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates временно прерывает авиасообщение с Ираном, Ираком и Иорданией из-за обострения ситуации в регионе, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Полеты в Басру и Багдад, Тегеран и Амман отменяются до 5 октября.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Израиль продолжает активно наносить авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". 1 октября Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.