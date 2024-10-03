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Открытое горение в здании театра ликвидировали в Хабаровске

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пожарные в Хабаровске потушили открытый огонь в здании музыкального театра, информирует МЧС РФ в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее ведомство заявляло, что пожар в музыкальном театре локализован на площади 4 тыс. кв. м. Также сообщалось об обрушении кровли над фойе, фасада и наружной стены здания. Кроме того, взорвались четыре баллона с газом.

В театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь была оказана на месте, женщину госпитализировали.

К борьбе с огнем привлечены 60 пожарных, задействованы 15 единиц техники. Работы осложняются высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Кроме того, проводится проверка действий уполномоченных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

МЧС РФ Хабаровск Хабаровский край
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