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Под домашний арест отправлен первый фигурант дела биржи Cryptex

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд по ходатайству следствия отправил под домашний арест Александра Терещенко - фигуранта уголовного дела об анонимной платежной системе UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана до 28 ноября. Терещенко вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК (Организация преступного сообщества или участие в нем);
ч. 3 ст. 272 УК (Неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 2 ст. 187 УК (Неправомерный оборот средств платежей); п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК (Незаконная банковская деятельность).

В ближайшее время суд рассмотрит материалы о домашнем аресте в отношении еще ряда фигурантов дела.

О том, что в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, возбуждено уголовное дело, стало известно 2 октября. Было объявлено, что задержано около сотни подозреваемых.

"Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей", - считают в СКР.

Основными клиентами сервисов следствие считает хакеров, которые через эти сервисы отмывали преступные доходы.

При обысках в Петербурге по этому делу следствие изъяло более 1,5 млрд рублей, сообщали в СК. Также следствие собиралось добиться ареста принадлежащих фигурантам дела вертолетов Robinson, автомобилей Bentleym Rolls-Royce, Porsche, Tesla и другой техники.

СКР Петербург Cryptex Александр Терещенко
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