Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Возвращение в Россию Анатолия Антонова, завершившего командировку в США в качестве посла, не означает понижения диппредставительства России в этой стране, новый посол будет своевременно назначен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, разумеется, посол будет своевременно назначен", - сказал он на брифинге.

Его спросили, можно ли возвращение Антонова считать понижением уровня диппредставительства России в США.

По его словам, президент Владимир Путин пока не планирует встречаться с Антоновым, чтобы выслушать доклад об итогах его работы в Вашингтоне.

"Но, разумеется, посол в США, как и во всех других странах, имеет возможность непосредственно докладывать в ходе своей ежедневной работы президенту о своих предложениях, инициативах и так далее. Это обычный рабочий процесс", - отметил Песков.

Антонов был назначен российским послом в США в августе 2017 года. 5 октября было объявлено, что он завершает командировку и возвращается в Россию.