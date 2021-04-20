В Белом доме заявили о скором возвращении посла Салливана в Москву

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипмиссии США в России Джон Салливан встретится в Америке с сотрудниками новой администрации США и вскоре вернется в Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Он возвращается домой на этой неделе, чтобы увидеться с семьей. Он встретится с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжить службу, - сообщила она. - Вскоре он вернется в Москву".

Запланирована ли встреча посла с Джо Байденом, Псаки не в курсе. По ее словам, дипломат, в первую очередь, встретится с новыми членами президентском команды".

Салливан был назначен послом в Москву в декабре 2019 года администрацией Дональда Трампа. В апреле 2021 года CNN сообщила, что администрация Джо Байдена решила посла в России не менять.

В середине марта посол России в США Анатолий Антонов был отозван для консультаций после резкого высказывания Байдена о Владимире Путине. Салливан в этой ситуации покидать Москву не собирался.

15 апреля администрация Байдена ввела новые санкции против России. После этого Салливана вызвали в Кремль, и там ему посоветовали выехать в Вашингтон для консультаций. Axios со ссылкой на источники сообщило, что посол не уедет из России, несмотря на эту рекомендацию. И тем не менее вскоре стало известно, что Салливан все-таки поедет в Нью-Йорк.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отозванные послы вернутся в свои миссии, когда это будет признано целесообразным.