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Техобслуживанием вертолетов "Витязь-Аэро" займется Камчатское авиапредприятие

Росавиация на 120 дней отозвала у авиакомпании сертификат на обслуживание ее техники

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предрейсовым обслуживанием вертолетов авиакомпании "Витязь-Аэро", которому Росавиация остановила на четыре месяца действие сертификата по техбслуживанию воздушных судов, займется АО "Камчатское авиационное предприятие" (КАП), сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Камчатское авиационное предприятие обеспечит предрейсовым обслуживанием авиасуда "Витязь-Аэро" для выполнения регулярных перевозок в удаленные и труднодоступные населенные пункты края", - говорится в сообщении.

Ранее из-за приостановки действия сертификата на техосмотр вертолетов "Витязь-Аэро" не смогла выполнить перевозку пассажиров из Козыревска (райцентр Усть-Камчатского района) в село Ивашка (Карагинский район). После заключения договора (о техобслуживании вертолетов) между "Витязь-Аэро" и КАП жителей доставят в Ивашку, сообщает пресс-служба.

Росавиация с 7 октября отозвала у "Витязь-Аэро" сертификат на обслуживание вертолетов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним. Это произошло, поскольку компания не устранила в предписанный срок выявленные в ходе внеплановой проверки "грубые нарушения воздушного законодательства, связанные с поддержанием летной годности воздушных судов, порядком хранения авиационной техники и качеством выполнения технического обслуживания".

Внеплановую проверку авиакомпании устроили после крушения Ми-8Т 31 августа в Елизовском районе Камчатки. На борту вертолета находились 22 человека: три члена экипажа, 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краев, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Витязь-Аэро Камчатское авиапредприятие Росавиация Камчатка
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