Туроператоры надеются на возобновление работы "Витязь-Аэро" к летнему сезону

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Турбизнес надеется, что к началу следующего летнего сезона авиакомпания "Витязь-Аэро", у которой Росавиация отозвала сертификаты эксплуатанта из-за крушения вертолета, сможет возобновить работу, так как без перевозчика региону будет трудно справляться с растущим турпотоком.

"Учитывая природные условия, Камчатка просто обречена на вертолетную перевозку. Очевидно, что альтернатива нужна, но предыдущие попытки завести на полуостров малую авиацию успехом не увенчались, а нынешние затягиваются. Мы очень надеемся, что к началу высокого сезона все претензии к авиакомпании "Витязь-Аэро" будут сняты, перевозчик вновь заработает, уже в контексте изменений, повышенного внимания к подготовке пилотов", - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По словам директора "Камчатинтура", председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирины Седовой, зимой вертолетные экскурсии в регионе почти не востребованы, но туристы в последние годы все чаще бронируют поездки на следующее лето заблаговременно, есть бронирования и сейчас.

"В январе вопрос авиаперевозчика и необходимого количества судов встанет более остро для всех туроператоров. С другой стороны, сложилась такая практика, что мы бронируем вертолетную экскурсию, если туристы ее заказывают, например, за полгода до поездки, но плату берем гораздо ближе к дате вылета, так как с такими экскурсиями всегда есть некоторая непредсказуемость. Связано это не столько с авиакомпанией, сколько с погодой, другими условиями. Рассчитываем, что к летнему сезону власти найдут выход из ситуации, потому что вертолетные экскурсии - одна из визитных карточек Камчатки", - сказала Седова.

Директор расположенной недалеко от Вилючинского вулкана горно-спортивной базы "Снежная Долина" Александр Мороз также считает, что зимой у камчатского туризма не будет особых проблем, поскольку турпоток небольшой.

"Но если власти затянут с решением вопроса до лета, то есть не вернут в работу авиакомпанию в том или ином виде, то проблемы будут. У нас последние четыре года турпоток растет в геометрической прогрессии. Для примера, четыре года назад было два рейса в день из Москвы на Камчатку в пик сезона, сейчас дошло до шести. И это только "Аэрофлот". Если ничего не сделать, коллапса не избежать, так как "Витязь-Аэро" со своим объемом справлялась и была в принципе профессиональной командой, мы долго сотрудничали, не могу пожаловаться на них. Ошибки, к сожалению, бывают у всех, тем более что, насколько известно, одной из главных причин катастрофы считается личное решение пилота лететь в сложных условиях, а не действия авиакомпании", - сказал он.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" разбился 31 августа в районе горного массива Вачкажец, недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека, из которых 19 - туристы и гиды. Все они погибли. После расследования причин аварии у перевозчика были аннулированы сертификаты для выполнения коммерческих воздушных перевозок, авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.