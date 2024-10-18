Поиск

Туроператоры надеются на возобновление работы "Витязь-Аэро" к летнему сезону

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Турбизнес надеется, что к началу следующего летнего сезона авиакомпания "Витязь-Аэро", у которой Росавиация отозвала сертификаты эксплуатанта из-за крушения вертолета, сможет возобновить работу, так как без перевозчика региону будет трудно справляться с растущим турпотоком.

В РоссииАвиакомпания "Витязь-Аэро" попала под проверку после крушения вертолета с туристамиАвиакомпания "Витязь-Аэро" попала под проверку после крушения вертолета с туристамиЧитать подробнее

"Учитывая природные условия, Камчатка просто обречена на вертолетную перевозку. Очевидно, что альтернатива нужна, но предыдущие попытки завести на полуостров малую авиацию успехом не увенчались, а нынешние затягиваются. Мы очень надеемся, что к началу высокого сезона все претензии к авиакомпании "Витязь-Аэро" будут сняты, перевозчик вновь заработает, уже в контексте изменений, повышенного внимания к подготовке пилотов", - сказал вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

По словам директора "Камчатинтура", председателя Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирины Седовой, зимой вертолетные экскурсии в регионе почти не востребованы, но туристы в последние годы все чаще бронируют поездки на следующее лето заблаговременно, есть бронирования и сейчас.

"В январе вопрос авиаперевозчика и необходимого количества судов встанет более остро для всех туроператоров. С другой стороны, сложилась такая практика, что мы бронируем вертолетную экскурсию, если туристы ее заказывают, например, за полгода до поездки, но плату берем гораздо ближе к дате вылета, так как с такими экскурсиями всегда есть некоторая непредсказуемость. Связано это не столько с авиакомпанией, сколько с погодой, другими условиями. Рассчитываем, что к летнему сезону власти найдут выход из ситуации, потому что вертолетные экскурсии - одна из визитных карточек Камчатки", - сказала Седова.

Директор расположенной недалеко от Вилючинского вулкана горно-спортивной базы "Снежная Долина" Александр Мороз также считает, что зимой у камчатского туризма не будет особых проблем, поскольку турпоток небольшой.

"Но если власти затянут с решением вопроса до лета, то есть не вернут в работу авиакомпанию в том или ином виде, то проблемы будут. У нас последние четыре года турпоток растет в геометрической прогрессии. Для примера, четыре года назад было два рейса в день из Москвы на Камчатку в пик сезона, сейчас дошло до шести. И это только "Аэрофлот". Если ничего не сделать, коллапса не избежать, так как "Витязь-Аэро" со своим объемом справлялась и была в принципе профессиональной командой, мы долго сотрудничали, не могу пожаловаться на них. Ошибки, к сожалению, бывают у всех, тем более что, насколько известно, одной из главных причин катастрофы считается личное решение пилота лететь в сложных условиях, а не действия авиакомпании", - сказал он.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" разбился 31 августа в районе горного массива Вачкажец, недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. На борту находились 22 человека, из которых 19 - туристы и гиды. Все они погибли. После расследования причин аварии у перевозчика были аннулированы сертификаты для выполнения коммерческих воздушных перевозок, авиационных работ и свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

Вилючинск Витязь-Аэро Камчатка Ми-8 Росавиация РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Наладить газоснабжение курского приграничья мешают обстрелы

В 36 составах экономических преступлений могут значительно увеличить штрафы

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

РФПИ предложил создать единую инвестплатформу БРИКС и альянс в сфере ИИ

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

В Индии подтвердили участие премьера Моди в саммите БРИКС в Казани

Три человека арестованы по подозрению в хищении объектов недвижимости Минобороны

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Автостраховщики выявляют до тысячи договоров ОСАГО в месяц с заниженными премиями

Си Цзиньпин совершит визит в РФ 22-24 октября на саммит БРИКС

ФСБ сообщила о задержании жительницы Херсонской области, сотрудничавшей с СБУ

Три члена экипажа терпящего бедствие на Сахалине судна спасены

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км

Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,6 км
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });