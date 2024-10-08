Глава Минприроды объявил о скором создании пяти особо охраняемых природных территорий

Число видов животным, которым нужно помочь восстановить численность, увеличат с 13 до 17

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России в ближайшие три года создадут пять особо охраняемых природных территорий, сообщил в Госдуме глава Минприроды Александр Козлов.

"Планы на трехлетку: создать пять особо охраняемых природных территорий, обеспечить туристической инфраструктурой национальные парки", - сказал он.

По его словам, на развитие заповедной системы проектом трехлетнего бюджета предусмотрено 41 млрд рублей. Министр сообщил, что в нацпарках появятся не менее 30 визит-центров, свыше 400 км экологических троп и маршрутов, 300 мест размещения.

"Но, безусловно, основная задача особо охраняемых природных территорий - это сохранение биоразнообразия. Увеличим количество приоритетных видов животных, которым нужна помощь государства в восстановлении численности с 13 до 17", - сказал он.

К таким видам предполагается отнести русскую выхухоль, северного оленя, дрофу и соколообразных, уточнил Козлов.

По словам министра, власти со следующего года начнут поддержку специализированных центров по реабилитации травмированных и конфискованных диких животных.