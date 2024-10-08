Поиск

Глава Минприроды объявил о скором создании пяти особо охраняемых природных территорий

Число видов животным, которым нужно помочь восстановить численность, увеличат с 13 до 17

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В России в ближайшие три года создадут пять особо охраняемых природных территорий, сообщил в Госдуме глава Минприроды Александр Козлов.

"Планы на трехлетку: создать пять особо охраняемых природных территорий, обеспечить туристической инфраструктурой национальные парки", - сказал он.

По его словам, на развитие заповедной системы проектом трехлетнего бюджета предусмотрено 41 млрд рублей. Министр сообщил, что в нацпарках появятся не менее 30 визит-центров, свыше 400 км экологических троп и маршрутов, 300 мест размещения.

"Но, безусловно, основная задача особо охраняемых природных территорий - это сохранение биоразнообразия. Увеличим количество приоритетных видов животных, которым нужна помощь государства в восстановлении численности с 13 до 17", - сказал он.

К таким видам предполагается отнести русскую выхухоль, северного оленя, дрофу и соколообразных, уточнил Козлов.

По словам министра, власти со следующего года начнут поддержку специализированных центров по реабилитации травмированных и конфискованных диких животных.

Минприроды Александр Козлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет по делу о рекордной взятке в биткоинах

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили 1047 человек

В Якутии ограничили работу шахты "Колмара" после обрушении породы

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью и Черным морем за ночь сбили 16 беспилотников

Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, есть погибший

Что произошло за день: понедельник, 7 октября

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии восстановили

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });