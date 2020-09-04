Впервые с прошлого века в Подмосковье нашли место обитания русской выхухоли

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ученые выявили на территории Сергиево-Посадского городского округа обитание русской выхухоли, занесенной в Красную книгу России, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

"В последний раз большие популяции выхухоли наблюдались здесь в 30-х годах прошлого века, но потом животных здесь не стало. И вот, последнее исследование показало: выхухоль возвращается в Сергиево-Посадский округ. Ученые выявили 4 жилых норы выхухоли, а также подтвердили обитание здесь ондатр", - говорится в сообщении.

Данные сведения были указаны в исследовании, проведенном сотрудниками Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Его целью было подтвердить обитание на территории так называемых Батьковско-Ольховских торфоразработок на территории Сергиево-Посадского городского округа русской выхухоли.

"Сотрудники института рекомендовали как можно быстрее организовать в районе Батьковско-Ольховских торфоразработок особо охраняемую природную территорию, чтобы сохранить маленькую популяцию выхухоли и другие редкие виды фауны. В первую очередь, здесь необходимо исключить лов рыбы сетями и вершами, в которых гибнут водные животные", - отметили в ведомстве.

Выхухоль – редчайший эндемичный вид, занесенный в Красную книгу России под категорией 1 (реликтовый вид, находящийся на грани исчезновения). По данным исследований, в России осталось лишь около 8 тысяч выхухолей.

Батьковско-Ольховские торфоразработки находятся на месте бывшего Ольховского болота, располагавшегося между реками Дубна и Кубрь (Ярославская область).