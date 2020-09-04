Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Впервые с прошлого века в Подмосковье нашли место обитания русской выхухоли

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ученые выявили на территории Сергиево-Посадского городского округа обитание русской выхухоли, занесенной в Красную книгу России, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

"В последний раз большие популяции выхухоли наблюдались здесь в 30-х годах прошлого века, но потом животных здесь не стало. И вот, последнее исследование показало: выхухоль возвращается в Сергиево-Посадский округ. Ученые выявили 4 жилых норы выхухоли, а также подтвердили обитание здесь ондатр", - говорится в сообщении.

Данные сведения были указаны в исследовании, проведенном сотрудниками Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Его целью было подтвердить обитание на территории так называемых Батьковско-Ольховских торфоразработок на территории Сергиево-Посадского городского округа русской выхухоли.

"Сотрудники института рекомендовали как можно быстрее организовать в районе Батьковско-Ольховских торфоразработок особо охраняемую природную территорию, чтобы сохранить маленькую популяцию выхухоли и другие редкие виды фауны. В первую очередь, здесь необходимо исключить лов рыбы сетями и вершами, в которых гибнут водные животные", - отметили в ведомстве.

Выхухоль – редчайший эндемичный вид, занесенный в Красную книгу России под категорией 1 (реликтовый вид, находящийся на грани исчезновения). По данным исследований, в России осталось лишь около 8 тысяч выхухолей.

Батьковско-Ольховские торфоразработки находятся на месте бывшего Ольховского болота, располагавшегося между реками Дубна и Кубрь (Ярославская область).

Московская область

Новости

Велогонщик Свешников скончался в ходе Гран-при Москвы

Пандемия коронавируса

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Гидрометцентр пообещал москвичам бабье лето

Пандемия коронавируса

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной

Собянин привился от коронавируса новой российской вакциной
Пандемия коронавируса

Собянин допустил осложнение ситуации с COVID-19 в Москве осенью

Навальный попал в больницу

Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Женщина выжила после падения на пути на станции метро "Чертановская"

В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России"

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок

В Москве с 4 сентября возобновят проведение конгрессов и выставок
ДТП с участием Михаила Ефремова

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову

Столичный суд 8 сентября огласит приговор Ефремову
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');