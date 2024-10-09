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Что случилось этой ночью: 9 октября, среда

Хакерские атаки на Роскомнадзор, израильские атаки на Бейрут и Дамаск, 47 дронов ВСУ сбито над регионами РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы. Там отметили, что "атаки цели не достигают".

- Более 35 человек погибли после ударов Израиля по Ливану в понедельник. Также не менее семи человек погибли в результате израильского авиаудара по Дамаску.

- Российские военные уничтожили за ночь 34 дрона ВСУ над пятью регионами РФ. Также 13 БПЛА нейтрализовано над акваторией Азовского моря.

- Израиль может нанести ответный удар по Ирану во время праздника Йом-Кипур. Об этом телеканалу NBC сообщили американские чиновники.

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