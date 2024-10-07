Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по Белгородской области с помощью пяти дронов, ранен еще один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"На участке автодороги Никольское - Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, FPV-дроном повторно атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского муниципального округа. В результате детонации полностью сгорел грузовой автомобиль, уточнил Гладков.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка два дрона ударили по социальному объекту - в здании повреждены входная группа и остекление", - сообщил он.

Еще один социальный объект был атакован беспилотником в селе Вязовое Краснояружского района.

"Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. Также в селе повреждена линия электроснабжения", - проинформировал глава региона.

Ранее в понедельник он сообщил об атаке украинских дронов в четырех населенных пунктах области. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон нанес удар по сельхозтехнике. Раненый водитель госпитализирован.