Поиск

Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по Белгородской области с помощью пяти дронов, ранен еще один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"На участке автодороги Никольское - Муром движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ранениями грудной клетки, живота и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, FPV-дроном повторно атаковано село Новостроевка-Первая Грайворонского муниципального округа. В результате детонации полностью сгорел грузовой автомобиль, уточнил Гладков.

"В Волоконовском районе в селе Тишанка два дрона ударили по социальному объекту - в здании повреждены входная группа и остекление", - сообщил он.

Еще один социальный объект был атакован беспилотником в селе Вязовое Краснояружского района.

"Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. Также в селе повреждена линия электроснабжения", - проинформировал глава региона.

Ранее в понедельник он сообщил об атаке украинских дронов в четырех населенных пунктах области. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон нанес удар по сельхозтехнике. Раненый водитель госпитализирован.

Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения бывшему заместителю министра обороны Иванову

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения бывшему заместителю министра обороны Иванову

Эксперимент по проверке дорожными камерами полисов ОСАГО могут начать в марте 2025 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });