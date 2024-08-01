РЖД открыли движение еще по двум перегонам БАМа в Хабаровском крае и Амурской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" открыли движение по вторым путям на двух перегонах БАМа на участке Февральск - Новый Ургал на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба РЖД.

Двухпутные вставки построили на перегонах Мустах - Ульма (Амурская область) и Туюн - Стланик (Хабаровский край).

Всего в ходе работ уложили 23 км пути и 19 стрелочных переводов. В общей сложности было построено 37 мостов и 7 водопропускных труб, земляное полотно двухпутных вставок подняли почти на 12 метров.

Комплексная модернизация линии Февральск - Новый Ургал повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 52,7 млн тонн в год.