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РЖД открыли движение еще по двум перегонам БАМа в Хабаровском крае и Амурской области

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" открыли движение по вторым путям на двух перегонах БАМа на участке Февральск - Новый Ургал на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба РЖД.

Двухпутные вставки построили на перегонах Мустах - Ульма (Амурская область) и Туюн - Стланик (Хабаровский край).

Всего в ходе работ уложили 23 км пути и 19 стрелочных переводов. В общей сложности было построено 37 мостов и 7 водопропускных труб, земляное полотно двухпутных вставок подняли почти на 12 метров.

Комплексная модернизация линии Февральск - Новый Ургал повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 52,7 млн тонн в год.

Амурская область РЖД БАМ Хабаровский край
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