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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в октябре вырос на 14,2%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос на 14,2% в годовом исчислении, до 4,8 млн человек, сообщила компания.

На внутренних линиях в октябре было перевезено 3,6 млн пассажиров (+10,3%), на международных - 1,2 млн (+27,4%).

Общий пассажирооборот увеличился на 17,6%, предельный пассажирооборот - на 15,9%. Процент занятости кресел составил 91,1%, увеличившись на 1,3 процентного пункта.

Почти все предыдущие месяцы этого года пассажиропоток группы "Аэрофлот" демонстрировал более стремительный рост: в январе он был на уровне 20,9%, в феврале - 23,2%, в марте - 21,2%, в апреле - 21,7%, в мае - 22,3%, в июне - 19,9%. В июле было зафиксировано замедление до 14,7%, в августе - до 13,4%. В сентябре пассажиропоток вырос на 16,4%.

Авиакомпания "Аэрофлот" в октябре перевезла 2,5 млн пассажиров (+11,4%), пассажирооборот увеличился на 19,4%.

По итогам 2024 года "Аэрофлот" рассчитывает отправить порядка 55 млн человек, включая 42 млн внутри страны и 12 млн на зарубежных рейсах, сообщал гендиректор компании Сергей Александровский. Это предполагает увеличение показателя к предыдущему году (когда было перевезено 47,3 млн человек) на 16,3%. Предыдущие прогнозы перевозок на этот год были умереннее: сначала ожидалось более 50 млн пассажиров, затем - 53 млн.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, в нее входят одноименная авиакомпания, "Победа" и "Россия". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

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